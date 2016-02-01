Meizu Pro 7 ve Samsung Galaxy C5 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|147.6 x 70.7 x 7.3 mm
|145.9 x 72 x 6.7 mm
|Ağırlığı
|163 gr
|143 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.2"
|5.2"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|71.8%
|71.0%
|Ekran Hacmi
|74.9 cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|423 PPI
|424 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Altın, Kırmızı
|Gümüş, Gri, Altın, Rose Gold
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|16 MP
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|f/1.9
|Video Çözünürlüğü
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Yok
|Arka Kamera
|12 MP
|16 MP
|2. Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|f/1.9
|Diyafram (2. Arka Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Çift Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6799 Helio X30
|Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617
|İşlemci
|2 Çekirdek, 2.6 GHz Cortex-A73
|1.5 GHz Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.9 GHz Cortex-A35 - 2.2 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|10
|8
|Grafik İşlemcisi
|PowerVR 7XTP
|Adreno 405
|Dahili Hafıza
|64 GB
|32 GB
64 GB
|Ram
|4 GB
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Yok
|Yok
|Batarya
|3000 mAh
|2600 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|microSD, 64 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
|Bluetooth
|4.2, A2DP, LE
|v4.1, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|85.5
|79.25
|Çıkış Tarihi
|10 Ağustos 2017
|20 Haziran 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE-A
|HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici