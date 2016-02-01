Meizu Pro 7
Meizu Pro 7
Samsung Galaxy C5
Samsung Galaxy C5
Tasarım Bilgileri
Boyutları 147.6 x 70.7 x 7.3 mm 145.9 x 72 x 6.7 mm
Ağırlığı 163 gr 143 gr
Ekran Türü IPS LCD Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.2" 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.8% 71.0%
Ekran Hacmi 74.9 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 423 PPI 424 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın, Kırmızı Gümüş, Gri, Altın, Rose Gold

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 16 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/1.9
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 12 MP 16 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/1.9
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Çift Led flaş
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6799 Helio X30 Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617
İşlemci 2 Çekirdek, 2.6 GHz Cortex-A73 1.5 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.9 GHz Cortex-A35 - 2.2 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 10 8
Grafik İşlemcisi PowerVR 7XTP Adreno 405
Dahili Hafıza 64 GB 32 GB
64 GB
Ram 4 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Yok
Batarya 3000 mAh 2600 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı Yok microSD, 64 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth 4.2, A2DP, LE v4.1, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 85.5 79.25
Çıkış Tarihi 10 Ağustos 2017 20 Haziran 2016
Sim Kart Çift-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE-A HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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