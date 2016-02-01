Motorola Moto E4 Plus
Motorola Moto E4 Plus
Samsung Galaxy S7
Samsung Galaxy S7
Tasarım Bilgileri
Boyutları 155 x 77.5 x 9.6 mm 142.4 x 69.6 x 7.9 mm
Ağırlığı 198 gr 152 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5" 5.1"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.4% 72.1%
Ekran Hacmi 83.4 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 267 PPI 577 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Var - IP68
Multitouch Var Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri Iron Gri, Fine Altın, Oxford Mavi Siyah, Beyaz, Altın, Gümüş

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2f/1.7
Ön Kamera Özellikleri 1.4µm Piksel
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@120fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/1.7
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
HDR
Led flaş
1.12µm piksel 		Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1.4µm Piksel
Auto HDR
Video Çözünürlüğü 720p@30fps2160p@30fps
1080p@60fps
720p@240fps

Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6737 Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820/ Exynos 8 Octa 8890
İşlemci 1.3 GHz Cortex-A53 2.3 GHz Mongoose &1.6 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Mali-T720 Mali-T880 MP12
Dahili Hafıza 16 GB 32 GB
64 GB
Ram 3 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
SpO2
NFC Yok Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Yok
Batarya 5000 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat 22 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 200 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
Bluetooth 4.2, A2DP, LE v4.2, A2DP, LE, apt-X
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 73.25 85.25
Çıkış Tarihi 22 Haziran 2017 20 Mart 2016
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %60
Kablosuz şarj
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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