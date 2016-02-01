Motorola Moto G5S Plus ve Motorola Moto Z2 Force karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|153.5 x 76.2 x 8 mm
|155.8 x 76 x 6.1 mm
|Ağırlığı
|168 gr
|143 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1440 x 2560 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|71.3%
|70.4%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|534 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Var
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Ay Gri, Güzel Altın
|Süper Siyah, İnce Altın, Ay Gri
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|f/2.2
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Var
|Arka Kamera
|13 MP
|12 MP
|2. Arka Kamera
|13 MP
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|f/2.0
|Diyafram (2. Arka Kamera)
|f/2.0
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Çift Led flaş
Auto HDR
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
|2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 625
|Qualcomm Snapdragon 835
|İşlemci
|2.0 GHz Cortex-A53
|4 Çekirdek, 2.35 GHz Kryo
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|8
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 506
|Adreno 540
|Dahili Hafıza
|32 GB
|64 GB
|Ram
|3 GB
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
|Radyo
|Belli değil
|Yok
|Batarya
|3000 mAh
|2730 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Yok
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
|Bluetooth
|4.1, A2DP, LE, EDR
|5.0, A2DP, EDR, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|79.5
|84.75
|Çıkış Tarihi
|01 Ağustos 2017
|10 Ağustos 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat7 300/150 Mbps
|HSPA, LTE-A
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici