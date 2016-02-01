Motorola Moto G5S Plus
Motorola Moto G5S Plus
Motorola Moto Z2 Play
Motorola Moto Z2 Play
Tasarım Bilgileri
Boyutları 153.5 x 76.2 x 8 mm 156.2 x 76.2 x 6 mm
Ağırlığı 168 gr 145 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.3% 70.1%
Ekran Hacmi 83.4 cm2 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 401 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Ay Gri, Güzel Altın Ay Gri, Fine Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.0
Ön Kamera Özellikleri Çift Led flaş
1/4" sensör
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 13 MP 12 MP
2. Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/1.7
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Çift Led flaş
Auto HDR 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Auto HDR
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps2160p@30fps
1080p@30fps
720p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 625 Qualcomm Snapdragon 626
İşlemci 2.0 GHz Cortex-A53 2.2 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 506 Adreno 506
Dahili Hafıza 32 GB 64 GB
Ram 3 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Belli değil Yok
Batarya 3000 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat 30 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth 4.1, A2DP, LE, EDR 4.2, A2DP, LE, aptX
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 Var

Genel Bilgiler
Editör Puanı 79.5 80.25
Çıkış Tarihi 01 Ağustos 2017 22 Haziran 2017
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat7 300/150 Mbps HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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