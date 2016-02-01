Motorola Moto G5S Plus
Motorola Moto G5S Plus
Samsung Galaxy C7 (2017)
Samsung Galaxy C7 (2017)
Tasarım Bilgileri
Boyutları 153.5 x 76.2 x 8 mm 152.4 x 74.7 x 7.9 mm
Ağırlığı 168 gr 180 gr
Ekran Türü IPS LCD Super AMOLED
Ekran Boyutu 5.5" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.3% 73.3%
Ekran Hacmi 83.4 cm2 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 401 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Ay Gri, Güzel Altın Altın, Siyah, Pembe

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 16 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/1.9
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Var
Arka Kamera 13 MP 13 MP
2. Arka Kamera 13 MP 5 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/1.7
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.0f/1.9
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Çift Led flaş
Auto HDR 		Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 625
İşlemci 2.0 GHz Cortex-A53 2.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 506
Dahili Hafıza 32 GB 32 GB
Ram 3 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Belli değil Var
Batarya 3000 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat 16 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth 4.1, A2DP, LE, EDR 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 79.5 73.5
Çıkış Tarihi 01 Ağustos 2017 15 Eylül 2017
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat7 300/150 Mbps HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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