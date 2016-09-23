Motorola Moto Z Play
Motorola Moto Z Play
Sony Xperia Z3 Compact
Sony Xperia Z3 Compact
Tasarım Bilgileri
Boyutları 156.4 x 76.4 x 7 mm 127.3 x 64.9 x 8.6 mm
Ağırlığı 165 gr 129 gr
Ekran Türü Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5" 4.6"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.1% 70.6%
Ekran Hacmi cm2 58.3 cm2
Ekran Formatı
Piksel Yoğunluğu 403 PPI 319 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Var IP68
Multitouch Var Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz Siyah, Beyaz, Yeşil, Turuncu

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera
Ön Kamera 5 MP 2.2 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2f/2.8
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 16 MP 20.7 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Çift Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1,12μm piksel
HDR
Led flaş
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps
720p@120fps		2160p@30fps
1080p@60fps
720p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 Qualcomm Snapdragon 801
İşlemci 2.0 GHz Cortex-A53 2.5 GHz Krait 400
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Adreno 506 Adreno 330
Dahili Hafıza 32 GB 16 GB
Ram 3 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Var, RDS
Batarya 3510 mAh 2600 mAh
Bekleme Süresi Saat 880 Saat
Konuşma Süresi Saat 14 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
Bluetooth v4.0, A2DP, LE v4.0, A2DP, LE, apt-X
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 79 75
Çıkış Tarihi 23 Eylül 2016 30 Ekim 2014
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali
ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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