Motorola Moto Z Play ve Sony Xperia Z3 Compact karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|156.4 x 76.4 x 7 mm
|127.3 x 64.9 x 8.6 mm
|Ağırlığı
|165 gr
|129 gr
|Ekran Türü
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.5"
|4.6"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|69.1%
|70.6%
|Ekran Hacmi
|cm2
|58.3 cm2
|Ekran Formatı
|Piksel Yoğunluğu
|403 PPI
|319 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Var
|IP68
|Multitouch
|Var
|Var, 10 Parmak
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Beyaz
|Siyah, Beyaz, Yeşil, Turuncu
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Ön Kamera
|5 MP
|2.2 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|f/2.8
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|16 MP
|20.7 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Çift Led flaş
|Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1,12μm piksel
HDR
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@30fps
720p@120fps
|2160p@30fps
1080p@60fps
720p@120fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625
|Qualcomm Snapdragon 801
|İşlemci
|2.0 GHz Cortex-A53
|2.5 GHz Krait 400
|Çekirdek Sayısı
|8
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 506
|Adreno 330
|Dahili Hafıza
|32 GB
|16 GB
|Ram
|3 GB
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Var, RDS
|Batarya
|3510 mAh
|2600 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|880 Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|14 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|Bluetooth
|v4.0, A2DP, LE
|v4.0, A2DP, LE, apt-X
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|Type-C
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|79
|75
|Çıkış Tarihi
|23 Eylül 2016
|30 Ekim 2014
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali
ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici