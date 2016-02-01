Motorola Moto Z
Motorola Moto Z
Samsung Galaxy A8 (2018)
Samsung Galaxy A8 (2018)
Tasarım Bilgileri
Boyutları 153.3 x 75.3 x 5.2 mm 149.2 x 70.6 x 8.4 mm
Ağırlığı 136 gr 172 gr
Ekran Türü Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5" 5.6"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 72.0% 75.6%
Ekran Hacmi cm2 79.6 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 535 PPI 441 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok IP68
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah / Gri, Siyah / Gül Altın, Siyah / Altın, Beyaz Siyah, Orkide gri, altın, mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Var
Ön Kamera 5 MP 16 MP
2. Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2f/1.9
Diyafram (2. Ön Kamera) f/1.9
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8f/1.7
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
OIS
Çift Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps		1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 Exynos 7885 Octa
İşlemci 2.2 GHz Kryo 2 Çekirdek, 2.2 GHz Cortex-A73
Yardımcı İşlemci 6 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Adreno 530 Mali-G71
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB 		32 GB
64 GB
Ram 4 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Var
Batarya 2600 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat 24 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth v4.1, A2DP, LE 5.0, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Type-C USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 82.75 78.5
Çıkış Tarihi 25 Eylül 2016 06 Ocak 2018
Sim Kart Nano-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %60
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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