Motorola Moto Z2 Force
Motorola Moto Z2 Force
Xiaomi Redmi Pro
Xiaomi Redmi Pro
Tasarım Bilgileri
Boyutları 155.8 x 76 x 6.1 mm 151.5 x 76.2 x 8.2 mm
Ağırlığı 143 gr 174 gr
Ekran Türü IPS LCD P-OLED Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.4% 72.2%
Ekran Hacmi 83.4 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 534 PPI 401 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Var Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Süper Siyah, İnce Altın, Ay Gri Gümüş, Altın, Gri

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2f/2.0
Ön Kamera Özellikleri Çift Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Var
Arka Kamera 12 MP 13 MP
2. Arka Kamera 12 MP 5 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/2.0
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Çift Led flaş
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps		1080p@30fps
720p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 835 Mediatek MT6797 Helio X20
İşlemci 4 Çekirdek, 2.35 GHz Kryo 2.1 GHz
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8 10
Grafik İşlemcisi Adreno 540 Mali-T880 MP4
Dahili Hafıza 64 GB 32 GB
64 GB
Ram 4 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Var
Batarya 2730 mAh 4050 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Yok Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth 5.0, A2DP, EDR, LE v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 84.75 68.25
Çıkış Tarihi 10 Ağustos 2017 24 Ağustos 2016
Sim Kart Nano-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE-A HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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