Motorola Moto Z2 Force ve Xiaomi Redmi Pro karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|155.8 x 76 x 6.1 mm
|151.5 x 76.2 x 8.2 mm
|Ağırlığı
|143 gr
|174 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|P-OLED Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.5"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2560 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|70.4%
|72.2%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|534 PPI
|401 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Var
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Süper Siyah, İnce Altın, Ay Gri
|Gümüş, Altın, Gri
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Var
|Arka Kamera
|12 MP
|13 MP
|2. Arka Kamera
|12 MP
|5 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|f/2.0
|Diyafram (2. Arka Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Çift Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps
|1080p@30fps
720p@120fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 835
|Mediatek MT6797 Helio X20
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.35 GHz Kryo
|2.1 GHz
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|8
|10
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 540
|Mali-T880 MP4
|Dahili Hafıza
|64 GB
|32 GB
64 GB
|Ram
|4 GB
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Yok
|GPS
|A-GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Yok
|Var
|Batarya
|2730 mAh
|4050 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Yok
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
|Bluetooth
|5.0, A2DP, EDR, LE
|v4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|84.75
|68.25
|Çıkış Tarihi
|10 Ağustos 2017
|24 Ağustos 2016
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE-A
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici