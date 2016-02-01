Motorola Moto Z2 Play
Motorola Moto Z2 Play
Samsung Galaxy E5
Samsung Galaxy E5
Tasarım Bilgileri
Boyutları 156.2 x 76.2 x 6 mm 141.6 x 70.2 x 7.3 mm
Ağırlığı 145 gr 155 gr
Ekran Türü IPS LCD Super AMOLED
Ekran Boyutu 5.5" 5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.1% 69.3%
Ekran Hacmi 83.4 cm2 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 294 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Ay Gri, Fine Altın Siyah, Beyaz, Kahverengi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.2
Ön Kamera Özellikleri Çift Led flaş
1/4" sensör 		23mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 12 MP 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.7f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Auto HDR 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
31mm
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps
720p@120fps		1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 626 Qualcomm Snapdragon 410
İşlemci 2.2 GHz Cortex-A53 1.2 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Adreno 506 Adreno 306
Dahili Hafıza 64 GB 16 GB
Ram 4 GB 1.5 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Var
Batarya 3000 mAh 2400 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi 30 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 64 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth 4.2, A2DP, LE, aptX v4.0 , A2DP
4G / 4.5G Var Yok
Usb Bağlantısı Var microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 80.25 63
Çıkış Tarihi 22 Haziran 2017 22 mart 2015
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA 42.2 / 5.76 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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