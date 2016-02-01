Motorola Moto Z2 Play
Motorola Moto Z2 Play
Samsung Galaxy Note Edge
Samsung Galaxy Note Edge
Tasarım Bilgileri
Boyutları 156.2 x 76.2 x 6 mm 151.3 x 82.4 x 8.3 mm
Ağırlığı 145 gr 174 gr
Ekran Türü IPS LCD Super AMOLED
Ekran Boyutu 5.5" 5.6"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1536 x 2048 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.1% 77.2%
Ekran Hacmi 83.4 cm2 96.2 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:10
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 524 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Ay Gri, Fine Altın Siyah, Beyaz

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 3.7 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/1.9
Ön Kamera Özellikleri Çift Led flaş
1/4" sensör
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1440p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 12 MP 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.7f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Auto HDR 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Led flaş
OIS
1,12μm Piksel
1/2.6" Sensör
31mm
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps
720p@120fps		2160p@30fps
1080p@60fps
720p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 626 Qualcomm Snapdragon 805
İşlemci 2.2 GHz Cortex-A53 2.7 GHz Krait 450
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Adreno 506 Adreno 420
Dahili Hafıza 64 GB 32 GB
64 GB
Ram 4 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
SpO2
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Yok
Batarya 3000 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi 30 Saat 18 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth 4.2, A2DP, LE, aptX v4.1, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Var microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 80.25 77.75
Çıkış Tarihi 22 Haziran 2017 24 Kasım 2014
Sim Kart Nano-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps or Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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