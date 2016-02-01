Nokia 2
Nokia 2
General Mobile GM 5 Plus
General Mobile GM 5 Plus
Tasarım Bilgileri
Boyutları 143.5 x 71.3 x 9.3 mm 152 x 76.5 x 7.9 mm
Ağırlığı gr 160 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 67.4% 71.72%
Ekran Hacmi 68.9 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI 401 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Kalay/Siyah, Kalay/Beyaz, Bakır/Siyah Altın, Gri, Gümüş, Pembe

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP 13 MP
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 8 MP 13 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Otomatik odaklama
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Elle Odaklama
Otomatik odaklama
Panorama
1,12μm piksel
HDR
Video Çözünürlüğü 720p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 212 Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952
İşlemci 1.3 GHz Cortex-A7 1.5 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 4
Grafik İşlemcisi Adreno 304 Adreno 405
Dahili Hafıza 8 GB 32 GB
Ram 1 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Hall Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var Yok
Batarya 4100 mAh 3100 mAh
Bekleme Süresi 1340 Saat Saat
Konuşma Süresi 19 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Bluetooth 4.1, A2DP, LE V4.1 A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 69.25 0
Çıkış Tarihi 15 Kasım 2017 18 Nisan 2016
Sim Kart Nano-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps 300 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Seçim Yok

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