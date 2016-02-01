Nokia 5
Nokia 5
Samsung Galaxy Note 5
Samsung Galaxy Note 5
Tasarım Bilgileri
Boyutları 149.7 x 72.5 x 8 mm 153.2 x 76.1 x 7.6 mm
Ağırlığı 160 gr 171 gr
Ekran Türü IPS LCD Super AMOLED
Ekran Boyutu 5.2" 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 68.7% 75.9%
Ekran Hacmi 74.5 cm2 88.5 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 282 PPI 518 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Temperli Mavi, Gümüş, Mat Siyah, Bakır Siyah Safir, Altın Platin, Gümüş Titan, Beyaz İnci

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/1.9
Ön Kamera Özellikleri 1,12μm piksel Auto HDR
22mm
1/4.1" Sensör
1,34μm Piksel
Video Çözünürlüğü 1440p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/1.9
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Led flaş
OIS
1,12μm Piksel
1/2.6" Sensör
28mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
1080p@60fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 430 Exynos 7420
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53 4 Çekirdek, 1.5 GHz Cortex-A53 & 4 Çekirdek 2.1 GHz Cortex-A57
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 505 Mali-T760MP8
Dahili Hafıza 16 GB 32 GB
64 GB
128 GB
Ram 2 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
SpO2
NFC Var Var
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Yok
Batarya 3000 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat 22 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Bluetooth v4.1, A2DP, LE v4.2, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 80.25 83.75
Çıkış Tarihi 24 Nisan 2017 11 Ağustos 2015
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps/ LTE Cat9 450/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
Kablosuz şarj
Qi Kablosuz şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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