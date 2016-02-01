Nokia 6 (2018)
Nokia 6 (2018)
HTC 10 Evo
HTC 10 Evo
Tasarım Bilgileri
Boyutları 148.8 x 75.8 x 8.2 mm 153.6 x 77.3 x 8.1 mm
Ağırlığı 172 gr 174 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 73.2% 70.2%
Ekran Hacmi 82.6 cm2 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 403 PPI 534 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah/Bakır, Beyaz/Demir, Mavi/Altın Gümüş, Siyah

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.4
Ön Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
1,12μm piksel 		HDR
Auto HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 16 MP 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.0µm Piksel 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Led flaş
Auto HDR
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
720p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 630 Qualcomm Snapdragon 810
İşlemci 2.2 GHz Cortex-A53 4 Çekirdek, 1.5 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A57
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 508 Adreno 430
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB 		32 GB
Ram 4 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var, RDS Var
Batarya 3000 mAh 3200 mAh
Bekleme Süresi 507 Saat 480 Saat
Konuşma Süresi 16 Saat 23 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth 5.0, A2DP, LE v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 Var

Genel Bilgiler
Editör Puanı 67.75 84.5
Çıkış Tarihi 10 Ocak 2018 23 Kasım 2016
Sim Kart Hybrid Çift SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps - EU
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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