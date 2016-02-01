Nokia 6 (2018) ve HTC One S9 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|148.8 x 75.8 x 8.2 mm
|144.6 x 69.7 x 10.1 mm
|Ağırlığı
|172 gr
|158 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Super LCD3 Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.5"
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|73.2%
|68.4%
|Ekran Hacmi
|82.6 cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|403 PPI
|441 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah/Bakır, Beyaz/Demir, Mavi/Altın
|Gümüş, Altın
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|4 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|Otomatik odaklama
1,12μm piksel
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|16 MP
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.0µm Piksel
|Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
OIS
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
720p@240fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 630
|Mediatek MT6795 Helio X10
|İşlemci
|2.2 GHz Cortex-A53
|2.0 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 508
|PowerVR G6200
|Dahili Hafıza
|32 GB
64 GB
|16 GB
|Ram
|4 GB
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
BDS
|Radyo
|Var, RDS
|Var, RDS
|Batarya
|3000 mAh
|2840 mAh
|Bekleme Süresi
|507 Saat
|658 Saat
|Konuşma Süresi
|16 Saat
|13 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 200 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Bluetooth
|5.0, A2DP, LE
|v4.1, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|67.75
|0
|Çıkış Tarihi
|10 Ocak 2018
|24 Nisan 2016
|Sim Kart
|Hybrid Çift SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Hızlı Pil Şarj
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Seçim Yok