Nokia 6 (2018)
Nokia 6 (2018)
Microsoft Lumia 640 LTE Dual SIM
Microsoft Lumia 640 LTE Dual SIM
Tasarım Bilgileri
Boyutları 148.8 x 75.8 x 8.2 mm 141.3 x 72.2 x 8.8 mm
Ağırlığı 172 gr 145 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 73.2% 67.6%
Ekran Hacmi 82.6 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 403 PPI 294 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah/Bakır, Beyaz/Demir, Mavi/Altın Parlak mavi, turuncu, beyaz, Mat siyah

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
1,12μm piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 16 MP 8 MP, 3264 x 2448 piksel, Otomatik odaklama, LED flaş MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.0µm Piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 630 Qualcomm Snapdragon 400
İşlemci 2.2 GHz Cortex-A53 4 Çekirdek, 1.2 GHz Cortex - A7
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 508 Adreno 305
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB
Ram 4 GB GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var, RDS Var
Batarya 3000 mAh 2500 mAh
Bekleme Süresi 507 Saat 864 Saat
Konuşma Süresi 16 Saat 26 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth 5.0, A2DP, LE v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 67.75 0
Çıkış Tarihi 10 Ocak 2018 22 Nisan 2015
Sim Kart Hybrid Çift SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2 / 5.76 Mbps LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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