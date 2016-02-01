Nokia 6 (2018)
Nokia 6 (2018)
Samsung Galaxy A7 (2016)
Samsung Galaxy A7 (2016)
Tasarım Bilgileri
Boyutları 148.8 x 75.8 x 8.2 mm 151.5 x 74.1 x 7.3 mm
Ağırlığı 172 gr 172 gr
Ekran Türü IPS LCD Super AMOLED
Ekran Boyutu 5.5" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 73.2% 74.3%
Ekran Hacmi 82.6 cm2 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 403 PPI 401 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri Siyah/Bakır, Beyaz/Demir, Mavi/Altın İnci Beyazı, Gece Siyahı, Şampanya Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/1.9
Ön Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
1,12μm piksel 		24mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 16 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/1.9
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.0µm Piksel 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
OIS
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 630 Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 Exynos 7580 Octa
İşlemci 2.2 GHz Cortex-A53 1.6 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 508 Mali-T720MP2
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB 		16 GB
Ram 4 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var, RDS Var
Batarya 3000 mAh 3300 mAh
Bekleme Süresi 507 Saat Saat
Konuşma Süresi 16 Saat 17 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth 5.0, A2DP, LE v4.1, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 67.75 66.5
Çıkış Tarihi 10 Ocak 2018 20 Şubat 2016
Sim Kart Hybrid Çift SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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