Nokia 6 (2018)
Nokia 6 (2018)
Samsung Galaxy Note 4
Samsung Galaxy Note 4
Tasarım Bilgileri
Boyutları 148.8 x 75.8 x 8.2 mm 153.5 x 78.6 x 8.5 mm
Ağırlığı 172 gr 176 gr
Ekran Türü IPS LCD Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5" 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 73.2% 74.2%
Ekran Hacmi 82.6 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 403 PPI 518 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah/Bakır, Beyaz/Demir, Mavi/Altın Buz beyazı, Kömür, siyah, bronz altın, Blossom Pembe

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP 3.7 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/1.9
Ön Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
1,12μm piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1440p@30fps
1080p@60fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 16 MP 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.0µm Piksel 		Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1,12μm piksel
HDR
OIS
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
1080p@60fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 630 Qualcomm Snapdragon 805
İşlemci 2.2 GHz Cortex-A53 2.7 GHz Krait 450
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Adreno 508 Adreno 420
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB 		32 GB
Ram 4 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
SpO2
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var, RDS Yok
Batarya 3000 mAh 3220 mAh
Bekleme Süresi 507 Saat 212 Saat
Konuşma Süresi 16 Saat 20 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth 5.0, A2DP, LE v4.1, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 67.75 71.75
Çıkış Tarihi 10 Ocak 2018 11 Ekim 2014
Sim Kart Hybrid Çift SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %60
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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