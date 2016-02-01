Nokia 6 (2018) ve Samsung Galaxy Note 4 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|148.8 x 75.8 x 8.2 mm
|153.5 x 78.6 x 8.5 mm
|Ağırlığı
|172 gr
|176 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.5"
|5.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1440 x 2560 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|73.2%
|74.2%
|Ekran Hacmi
|82.6 cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|403 PPI
|518 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah/Bakır, Beyaz/Demir, Mavi/Altın
|Buz beyazı, Kömür, siyah, bronz altın, Blossom Pembe
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|3.7 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|f/1.9
|Ön Kamera Özellikleri
|Otomatik odaklama
1,12μm piksel
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1440p@30fps
1080p@60fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|16 MP
|16 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.0µm Piksel
|Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1,12μm piksel
HDR
OIS
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|2160p@30fps
1080p@60fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 630
|Qualcomm Snapdragon 805
|İşlemci
|2.2 GHz Cortex-A53
|2.7 GHz Krait 450
|Çekirdek Sayısı
|8
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 508
|Adreno 420
|Dahili Hafıza
|32 GB
64 GB
|32 GB
|Ram
|4 GB
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
SpO2
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var, RDS
|Yok
|Batarya
|3000 mAh
|3220 mAh
|Bekleme Süresi
|507 Saat
|212 Saat
|Konuşma Süresi
|16 Saat
|20 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Bluetooth
|5.0, A2DP, LE
|v4.1, A2DP, EDR, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|67.75
|71.75
|Çıkış Tarihi
|10 Ocak 2018
|11 Ekim 2014
|Sim Kart
|Hybrid Çift SIM
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|Hızlı Pil Şarj
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|ANT + desteği
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %60
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici