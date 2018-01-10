Nokia 6 (2018)
Nokia 6 (2018)
Sony Xperia Z1
Sony Xperia Z1
Tasarım Bilgileri
Boyutları 148.8 x 75.8 x 8.2 mm 144 x 74 x 8.5 mm
Ağırlığı 172 gr 170 gr
Ekran Türü IPS LCD TFT Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 73.2% 64.7%
Ekran Hacmi 82.6 cm2 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 403 PPI 441 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok IP57
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah/Bakır, Beyaz/Demir, Mavi/Altın Siyah, Beyaz, Mor

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 2 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
1,12μm piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 16 MP 20.7 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.0µm Piksel 		Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş
1/2.3" sensör
27mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 630 Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800
İşlemci 2.2 GHz Cortex-A53 2.2 GHz Krait 400
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Adreno 508 Adreno 330
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB 		16 GB
Ram 4 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var, RDS Var, RDS
Batarya 3000 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi 507 Saat 850 Saat
Konuşma Süresi 16 Saat 15 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 64 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth 5.0, A2DP, LE v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 67.75 74
Çıkış Tarihi 10 Ocak 2018 20 Eylül 2013
Sim Kart Hybrid Çift SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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