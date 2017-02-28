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Nokia 6 ve General Mobile GM 5 Plus karşılaştırması

Cepkolik » Nokia 6 ve General Mobile GM 5 Plus karşılaştırması
Nokia 6
Nokia 6
General Mobile GM 5 Plus
General Mobile GM 5 Plus
Tasarım Bilgileri
Boyutları 154 x 75.8 x 8.4 mm 152 x 76.5 x 7.9 mm
Ağırlığı 169 160
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah Altın, Gri, Gümüş, Pembe
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Ekran/Gövde Oranı 70.7% 71.72%
Piksel Yoğunluğu 403 PPI 401 PPI
Kamera Özellikleri
Ön Kamera 8 MP 13 MP
Arka Kamera 16 MP 13 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1.0µm piksel
HDR
Çift Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Elle Odaklama
Otomatik odaklama
Panorama
1,12μm piksel
HDR
Arka Kamera Video Çözünürlüğü 1080p@30fps 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53 1.5 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Adreno 505 Adreno 405
Dahili Hafıza 64 GB 32 GB
Ram 4 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Hall Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS, GLONASS A-GPS, GLONASS
Radyo Var Yok
Batarya 3000 mAh 3100 mAh
Bekleme Süresi 768
Konuşma Süresi 18
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.1 V4.1 A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 Type-C
Genel Bilgiler
Editör Puanı 75.5 0
Çıkış Tarihi 23 Şubat 2017 18 Nisan 2016
Sim Kart Nano-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps 300 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 4
Diğer Özellikleri
Diğer teknik özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Seçim Yok
Nokia 6 ve General Mobile GM 5 Plus karşılaştırması” Yorumları

    Kenan Yazar
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    Nokia 6 aldım gayet başarılı , kullanımı rahat tek sarjla yoğun kullanıyorum tam gunu çok rahat çıkarıyor orta seğmen olmasına rağmen fazlasi var iyiki almisim

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