Nokia 6 ve General Mobile GM 5 Plus karşılaştırması

|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|154 x 75.8 x 8.4 mm
|152 x 76.5 x 7.9 mm
|Ağırlığı
|169
|160
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.5"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah
|Altın, Gri, Gümüş, Pembe
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Ekran/Gövde Oranı
|70.7%
|71.72%
|Piksel Yoğunluğu
|403 PPI
|401 PPI
|Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|8 MP
|13 MP
|Arka Kamera
|16 MP
|13 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1.0µm piksel
HDR
Çift Led flaş
|Coğrafi konum etiketleme
Elle Odaklama
Otomatik odaklama
Panorama
1,12μm piksel
HDR
|Arka Kamera Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430
|Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952
|İşlemci
|1.4 GHz Cortex-A53
|1.5 GHz ARM Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 505
|Adreno 405
|Dahili Hafıza
|64 GB
|32 GB
|Ram
|4 GB
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Hall Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|NFC
|Yok
|Yok
|GPS
|A-GPS, GLONASS
|A-GPS, GLONASS
|Radyo
|Var
|Yok
|Batarya
|3000 mAh
|3100 mAh
|Bekleme Süresi
|768
|Konuşma Süresi
|18
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v4.1
|V4.1 A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|75.5
|0
|Çıkış Tarihi
|23 Şubat 2017
|18 Nisan 2016
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
|300 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|Diğer teknik özellikleri
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Seçim Yok
Kenan Yazar
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Nokia 6 aldım gayet başarılı , kullanımı rahat tek sarjla yoğun kullanıyorum tam gunu çok rahat çıkarıyor orta seğmen olmasına rağmen fazlasi var iyiki almisim