Nokia 6 ve Samsung Galaxy J7 (2017) karşılaştırması

|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|154 x 75.8 x 8.4 mm
|152.4 x 74.7 x 7.9 mm
|Ağırlığı
|169
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.5"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah
|Mavi, Pembe, Altın, Siyah
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Var - IP54
|Ekran/Gövde Oranı
|70.7%
|73.3%
|Piksel Yoğunluğu
|403 PPI
|401 PPI
|Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|8 MP
|13 MP
|Arka Kamera
|16 MP
|13 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1.0µm piksel
HDR
Çift Led flaş
|Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
|Arka Kamera Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430
|Exynos 7870 Octa
|İşlemci
|1.4 GHz Cortex-A53
|1.6 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 505
|Mali-T830MP2
|Dahili Hafıza
|64 GB
|16 GB
|Ram
|4 GB
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Var
|GPS
|A-GPS, GLONASS
|A-GPS, GLONASS
|Radyo
|Var
|Var
|Batarya
|3000 mAh
|3600 mAh
|Bekleme Süresi
|768
|Konuşma Süresi
|18
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot
|Bluetooth
|v4.1
|4.2, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Var
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|75.5
|72.25
|Çıkış Tarihi
|23 Şubat 2017
|25 Haziran 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Diğer teknik özellikleri
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|ANT + desteği
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
rumuz Ferhat Yazar
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nokia 6 ya veya samsung j7 ye sahip olmak isterim.