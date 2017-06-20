Teknoloji Haberleri

Nokia 6 ve Samsung Galaxy J7 (2017) karşılaştırması

Cepkolik » Nokia 6 ve Samsung Galaxy J7 (2017) karşılaştırması
Nokia 6
Nokia 6
Samsung Galaxy J7 (2017)
Samsung Galaxy J7 (2017)
Tasarım Bilgileri
Boyutları 154 x 75.8 x 8.4 mm 152.4 x 74.7 x 7.9 mm
Ağırlığı 169
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah Mavi, Pembe, Altın, Siyah
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Var - IP54
Ekran/Gövde Oranı 70.7% 73.3%
Piksel Yoğunluğu 403 PPI 401 PPI
Kamera Özellikleri
Ön Kamera 8 MP 13 MP
Arka Kamera 16 MP 13 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1.0µm piksel
HDR
Çift Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Arka Kamera Video Çözünürlüğü 1080p@30fps 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 Exynos 7870 Octa
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53 1.6 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 505 Mali-T830MP2
Dahili Hafıza 64 GB 16 GB
Ram 4 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS, GLONASS A-GPS, GLONASS
Radyo Var Var
Batarya 3000 mAh 3600 mAh
Bekleme Süresi 768
Konuşma Süresi 18
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot
Bluetooth v4.1 4.2, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 Var
Genel Bilgiler
Editör Puanı 75.5 72.25
Çıkış Tarihi 23 Şubat 2017 25 Haziran 2017
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Diğer teknik özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
Nokia 6 ve Samsung Galaxy J7 (2017) karşılaştırması” Yorumları

    rumuz Ferhat Yazar
    //

    nokia 6 ya veya samsung j7 ye sahip olmak isterim.

Değerli düşüncelerinizi almak isteriz:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.