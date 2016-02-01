Nokia 7 plus
Nokia 7 plus
Nokia 8
Nokia 8
Tasarım Bilgileri
Boyutları 158.4 x 75.6 x 8 mm 151.5 x 73.7 x 7.9 mm
Ağırlığı 140 gr 160 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 6" 5.3"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 77.2% 69.4%
Ekran Hacmi 92.4 cm2 77.4 cm2
Ekran Formatı 18:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 403 PPI 554 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok IP54
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah/Bakır, Beyaz/Bakır Temperli Mavi, Parlak Mavi, Çelik, Parlak Bakır

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 16 MP 13 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 1.0µm piksel Otomatik odaklama
1,12μm piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Var
Arka Kamera 12 MP 13 MP
2. Arka Kamera 13 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.75f/2.0
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.6f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Dual Pixel Kamera
2x Optik Zoom
Carl Zeiss Lens
1.4µm Piksel 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps2160p@30fps
1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 Qualcomm Snapdragon 835
İşlemci 4 Çekirdek, 2.2 GHz Kryo 260 4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 GHz Kryo 260 4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 512 Adreno 540
Dahili Hafıza 64 GB 64 GB
128 GB
Ram 4 GB 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var Yok
Batarya 3800 mAh 3090 mAh
Bekleme Süresi 723 Saat Saat
Konuşma Süresi 19 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth 5.0, A2DP, LE v5.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 79.5 84.25
Çıkış Tarihi 5 Nisan 2018 13 Eylül 2017
Sim Kart Hybrid Çift SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps HSPA, LTE-A
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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