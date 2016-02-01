Nokia 7 plus
Nokia 7 plus
Samsung Galaxy A8 (2018)
Samsung Galaxy A8 (2018)
Tasarım Bilgileri
Boyutları 158.4 x 75.6 x 8 mm 149.2 x 70.6 x 8.4 mm
Ağırlığı 140 gr 172 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 6" 5.6"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 77.2% 75.6%
Ekran Hacmi 92.4 cm2 79.6 cm2
Ekran Formatı 18:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 403 PPI 441 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok IP68
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah/Bakır, Beyaz/Bakır Siyah, Orkide gri, altın, mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Var
Ön Kamera 16 MP 16 MP
2. Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/1.9
Diyafram (2. Ön Kamera) f/1.9
Ön Kamera Özellikleri 1.0µm piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 12 MP 16 MP
2. Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.75f/1.7
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.6
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Dual Pixel Kamera
2x Optik Zoom
Carl Zeiss Lens
1.4µm Piksel 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 Exynos 7885 Octa
İşlemci 4 Çekirdek, 2.2 GHz Kryo 260 2 Çekirdek, 2.2 GHz Cortex-A73
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 GHz Kryo 260 6 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 512 Mali-G71
Dahili Hafıza 64 GB 32 GB
64 GB
Ram 4 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Var
Batarya 3800 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi 723 Saat Saat
Konuşma Süresi 19 Saat 24 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth 5.0, A2DP, LE 5.0, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 79.5 78.5
Çıkış Tarihi 5 Nisan 2018 06 Ocak 2018
Sim Kart Hybrid Çift SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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