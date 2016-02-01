Nokia 7 ve Nokia 9 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|141.2 x 71.5 x 7.9 mm
|Ağırlığı
|137 gr
|gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|AMOLED
|Ekran Boyutu
|5.2"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1440 x 2560 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|73.8%
|%
|Ekran Hacmi
|74.5 cm2
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|424 PPI
|534 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|IP54
|IP68
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Parlak Siyah, Mat Beyaz
|Mavi, Parlak Mavi, Çelik, Parlak Bakır
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Var
|Ön Kamera
|5 MP
|5 MP
|2. Ön Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|f/2.0
|Diyafram (2. Ön Kamera)
|f/2.4
|Ön Kamera Özellikleri
|Otomatik odaklama
1.4µm Piksel
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Var
|Arka Kamera
|16 MP
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.8
|f/2.0
|Diyafram (2. Arka Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
|2160p@30fps
1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 630
|Qualcomm Snapdragon 835
|İşlemci
|2.2 GHz Cortex-A53
|4x2.5 GHz Kryo & 4x1.8 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|8
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 508
|Adreno 540
|Dahili Hafıza
|64 GB
|64 GB
128 GB
|Ram
|4 GB
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Yok
|Batarya
|3000 mAh
|3250 mAh
|Bekleme Süresi
|340 Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|15 Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
|Bluetooth
|5.0, A2DP, LE
|5.0, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|73.75
|87.5
|Çıkış Tarihi
|24 Ekim 2017
|01 Ocak 2018
|Sim Kart
|Hybrid Çift SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 5
|Diğer Özellikleri
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici