Nokia 7
Nokia 7
Nokia 9
Nokia 9
Tasarım Bilgileri
Boyutları 141.2 x 71.5 x 7.9 mm
Ağırlığı 137 gr gr
Ekran Türü IPS LCD AMOLED
Ekran Boyutu 5.2" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 73.8% %
Ekran Hacmi 74.5 cm2 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 424 PPI 534 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık IP54 IP68
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Parlak Siyah, Mat Beyaz Mavi, Parlak Mavi, Çelik, Parlak Bakır

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Var
Ön Kamera 5 MP 5 MP
2. Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.0
Diyafram (2. Ön Kamera) f/2.4
Ön Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
1.4µm Piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Var
Arka Kamera 16 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8f/2.0
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps2160p@30fps
1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 630 Qualcomm Snapdragon 835
İşlemci 2.2 GHz Cortex-A53 4x2.5 GHz Kryo & 4x1.8 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 508 Adreno 540
Dahili Hafıza 64 GB 64 GB
128 GB
Ram 4 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Yok
Batarya 3000 mAh 3250 mAh
Bekleme Süresi 340 Saat Saat
Konuşma Süresi 15 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth 5.0, A2DP, LE 5.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 73.75 87.5
Çıkış Tarihi 24 Ekim 2017 01 Ocak 2018
Sim Kart Hybrid Çift SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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