Nokia 8 Sirocco
Nokia 8 Sirocco
Apple iPhone 8 Plus
Apple iPhone 8 Plus
Tasarım Bilgileri
Boyutları 140.9 x 73 x 7.5 mm 158.4 x 78.1 x 7.5 mm
Ağırlığı 140 gr 202 gr
Ekran Türü P-OLED IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 81.1% 67.4%
Ekran Hacmi 83.4 cm2 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 534 PPI 401 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık IP67 IP68
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Temperli Mavi, Parlak Mavi, Çelik, Parlak Bakır Jet Siyah, Siyah, Gümüş, Altın, Gül Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 7 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.2
Ön Kamera Özellikleri 1.4µm Piksel Panorama
Yüz tanıma
HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps
720p@240fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Var
Arka Kamera 12 MP 12 MP
2. Arka Kamera 13 MP 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.75f/1.8
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.6f/2.8
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Dual Pixel Kamera
2x Optik Zoom
Carl Zeiss Lens
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps		2160p@30fps
2160p@60fps
1080p@240fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 Apple A11 Bionic
İşlemci 4 Çekirdek, 2.5 GHz Kryo 2 Çekirdek, Monsoon 2.39 GHz
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 GHz Kryo 4 Çekirdek, Mistral 2.39 GHz
Çekirdek Sayısı 8 6
Grafik İşlemcisi Adreno 540 Apple GPU (3 Çekirdek)
Dahili Hafıza 128 GB 64 GB
256 GB
Ram 6 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Touch ID
NFC Var Var (Apple Pay)
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Yok
Batarya 3260 mAh mAh
Bekleme Süresi 495 Saat Saat
Konuşma Süresi 22 Saat 21 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band 		Hotspot
Dual-band
Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX 5.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C Lightning

Genel Bilgiler
Editör Puanı 81.75 94
Çıkış Tarihi 5 Nisan 2018 30 Eylül 2017
Sim Kart Hybrid Çift SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat13 600/150 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5 Oleophobic Kaplama

Diğer Özellikleri
ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
Quick Charge 4.0
Qi Kablosuz şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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