Nokia 8 Sirocco
Nokia 8 Sirocco
Nokia 7 plus
Nokia 7 plus
Tasarım Bilgileri
Boyutları 140.9 x 73 x 7.5 mm 158.4 x 75.6 x 8 mm
Ağırlığı 140 gr 140 gr
Ekran Türü P-OLED IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5" 6"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 81.1% 77.2%
Ekran Hacmi 83.4 cm2 92.4 cm2
Ekran Formatı 16:9 18:9
Piksel Yoğunluğu 534 PPI 403 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık IP67 Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Temperli Mavi, Parlak Mavi, Çelik, Parlak Bakır Siyah/Bakır, Beyaz/Bakır

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 16 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 1.4µm Piksel 1.0µm piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Var
Arka Kamera 12 MP 12 MP
2. Arka Kamera 13 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.75f/1.75
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.6f/2.6
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Dual Pixel Kamera
2x Optik Zoom
Carl Zeiss Lens
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Dual Pixel Kamera
2x Optik Zoom
Carl Zeiss Lens
1.4µm Piksel
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps		2160p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 Qualcomm SDM660 Snapdragon 660
İşlemci 4 Çekirdek, 2.5 GHz Kryo 4 Çekirdek, 2.2 GHz Kryo 260
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 GHz Kryo 4 Çekirdek, 1.8 GHz Kryo 260
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 540 Adreno 512
Dahili Hafıza 128 GB 64 GB
Ram 6 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Var
Batarya 3260 mAh 3800 mAh
Bekleme Süresi 495 Saat 723 Saat
Konuşma Süresi 22 Saat 19 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX 5.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 81.75 79.5
Çıkış Tarihi 5 Nisan 2018 5 Nisan 2018
Sim Kart Hybrid Çift SIM Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat13 600/150 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
Quick Charge 4.0
Qi Kablosuz şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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