Nokia 8 Sirocco ve Nokia 8 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|140.9 x 73 x 7.5 mm
|151.5 x 73.7 x 7.9 mm
|Ağırlığı
|140 gr
|160 gr
|Ekran Türü
|P-OLED
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|5.3"
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2560 Piksel
|1440 x 2560 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|81.1%
|69.4%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|77.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|534 PPI
|554 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|IP67
|IP54
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Temperli Mavi, Parlak Mavi, Çelik, Parlak Bakır
|Temperli Mavi, Parlak Mavi, Çelik, Parlak Bakır
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|13 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|1.4µm Piksel
|Otomatik odaklama
1,12μm piksel
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|2160p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Var
|Arka Kamera
|12 MP
|13 MP
|2. Arka Kamera
|13 MP
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.75
|f/2.0
|Diyafram (2. Arka Kamera)
|f/2.6
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Dual Pixel Kamera
2x Optik Zoom
Carl Zeiss Lens
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@30fps
|2160p@30fps
1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835
|Qualcomm Snapdragon 835
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.5 GHz Kryo
|4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.8 GHz Kryo
|4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|8
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 540
|Adreno 540
|Dahili Hafıza
|128 GB
|64 GB
128 GB
|Ram
|6 GB
|6 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Yok
|Batarya
|3260 mAh
|3090 mAh
|Bekleme Süresi
|495 Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|22 Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
|Bluetooth
|5.0, A2DP, LE, aptX
|v5.0, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|81.75
|84.25
|Çıkış Tarihi
|5 Nisan 2018
|13 Eylül 2017
|Sim Kart
|Hybrid Çift SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat13 600/150 Mbps
|HSPA, LTE-A
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Diğer Özellikleri
|ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
Quick Charge 4.0
Qi Kablosuz şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici