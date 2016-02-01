Nokia 8 Sirocco ve Samsung Galaxy A8 (2016) karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|140.9 x 73 x 7.5 mm
|156.6 x 76.8 x 7.2 mm
|Ağırlığı
|140 gr
|182 gr
|Ekran Türü
|P-OLED
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.5"
|5.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2560 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|81.1%
|74.5%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|534 PPI
|386 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|IP67
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Temperli Mavi, Parlak Mavi, Çelik, Parlak Bakır
|İnci Beyazı, Gece Siyahı, Şampanya Altın
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|f/1.9
|Ön Kamera Özellikleri
|1.4µm Piksel
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Yok
|Arka Kamera
|12 MP
|16 MP
|2. Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.75
|f/1.9
|Diyafram (2. Arka Kamera)
|f/2.6
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Dual Pixel Kamera
2x Optik Zoom
Carl Zeiss Lens
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
|Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835
|Exynos 7420 Octa
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.5 GHz Kryo
|2.1 GHz Cortex-A57 & 1.5 GHz Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.8 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|8
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 540
|Mali-T760MP8
|Dahili Hafıza
|128 GB
|32 GB
64 GB
|Ram
|6 GB
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Yok
|Var, RDS
|Batarya
|3260 mAh
|3300 mAh
|Bekleme Süresi
|495 Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|22 Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
|Bluetooth
|5.0, A2DP, LE, aptX
|v4.2, A2DP, EDR, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|81.75
|0
|Çıkış Tarihi
|5 Nisan 2018
|23 Ekim 2016
|Sim Kart
|Hybrid Çift SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat13 600/150 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
Quick Charge 4.0
Qi Kablosuz şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Seçim Yok