Nokia 8 Sirocco
Nokia 8 Sirocco
Samsung Galaxy S8
Samsung Galaxy S8
Tasarım Bilgileri
Boyutları 140.9 x 73 x 7.5 mm 148.9 x 68.1 x 8 mm
Ağırlığı 140 gr 155 gr
Ekran Türü P-OLED Super AMOLED
Ekran Boyutu 5.5" 5.8"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel 1440 x 2960 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 81.1% 83.6%
Ekran Hacmi 83.4 cm2 84.8 cm2
Ekran Formatı 16:9 18.5:9
Piksel Yoğunluğu 534 PPI 570 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık IP67 IP68
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Temperli Mavi, Parlak Mavi, Çelik, Parlak Bakır Gece Siyahı, Orkide Gri, Arctic Gümüş, Mercan Mavisi, Akçaağaç Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/1.7
Ön Kamera Özellikleri 1.4µm Piksel Otomatik odaklama, Oto HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1440p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 12 MP 12 MP
2. Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.75f/1.7
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.6
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Dual Pixel Kamera
2x Optik Zoom
Carl Zeiss Lens
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Gülümseme yakalama
Auto HDR
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
1.4µm Piksel
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps		2160p@60fps
1080p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 Qualcomm Snapdragon 835
İşlemci 4 Çekirdek, 2.5 GHz Kryo 4x2.3 GHz & 4x1.7 GHz
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 540 Mali-G71 MP20
Dahili Hafıza 128 GB 64 GB
Ram 6 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
SpO2
İris Tarayıcı
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Yok
Batarya 3260 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi 495 Saat Saat
Konuşma Süresi 22 Saat 20 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX v5.0, A2DP, LE, aptX HD
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 81.75 91.75
Çıkış Tarihi 5 Nisan 2018 10 Nisan 2017
Sim Kart Hybrid Çift SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat13 600/150 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5

Diğer Özellikleri
ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
Quick Charge 4.0
Qi Kablosuz şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali
ANT + desteği
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %83
Kablosuz şarj
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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