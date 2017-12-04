Nokia 8 ve General Mobile GM 5 Plus karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|151.5 x 73.7 x 7.9 mm
|152 x 76.5 x 7.9 mm
|Ağırlığı
|160 gr
|160 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.3"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2560 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Temperli Mavi, Parlak Mavi, Çelik, Parlak Bakır
|Altın, Gri, Gümüş, Pembe
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|IP54
|Yok
|Ekran/Gövde Oranı
|69.4%
|71.72%
|Piksel Yoğunluğu
|554 PPI
|401 PPI
|Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|13 MP
|13 MP
|Arka Kamera
|13 MP
|13 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1,12μm piksel
HDR
OIS
Çift Led flaş
|Coğrafi konum etiketleme
Elle Odaklama
Otomatik odaklama
Panorama
1,12μm piksel
HDR
|Arka Kamera Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 835
|Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952
|İşlemci
|4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo
|1.5 GHz ARM Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 540
|Adreno 405
|Dahili Hafıza
|64 GB
128 GB
|32 GB
|Ram
|6 GB
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Hall Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|NFC
|Var
|Yok
|GPS
|A-GPS, GLONASS
|A-GPS, GLONASS
|Radyo
|Belli değil
|Yok
|Batarya
|3090 mAh
|3100 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot
|802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v5.0, A2DP, LE
|V4.1 A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|84.25
|0
|Çıkış Tarihi
|13 Eylül 2017
|18 Nisan 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE-A
|300 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Seçim Yok
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