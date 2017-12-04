Nokia 8
Nokia 8
General Mobile GM 5 Plus
General Mobile GM 5 Plus
Tasarım Bilgileri
Boyutları 151.5 x 73.7 x 7.9 mm 152 x 76.5 x 7.9 mm
Ağırlığı 160 gr 160 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.3" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Temperli Mavi, Parlak Mavi, Çelik, Parlak Bakır Altın, Gri, Gümüş, Pembe
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık IP54 Yok
Ekran/Gövde Oranı 69.4% 71.72%
Piksel Yoğunluğu 554 PPI 401 PPI
Kamera Özellikleri
Ön Kamera 13 MP 13 MP
Arka Kamera 13 MP 13 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1,12μm piksel
HDR
OIS
Çift Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Elle Odaklama
Otomatik odaklama
Panorama
1,12μm piksel
HDR
Arka Kamera Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps 		1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 835 Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952
İşlemci 4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo 1.5 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Adreno 540 Adreno 405
Dahili Hafıza 64 GB
128 GB 		32 GB
Ram 6 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Hall Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS, GLONASS A-GPS, GLONASS
Radyo Belli değil Yok
Batarya 3090 mAh 3100 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v5.0, A2DP, LE V4.1 A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C Type-C
Genel Bilgiler
Editör Puanı 84.25 0
Çıkış Tarihi 13 Eylül 2017 18 Nisan 2016
Sim Kart Çift-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE-A 300 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 4
Diğer Özellikleri
ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Seçim Yok

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