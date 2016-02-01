Nokia 9
Nokia 9
Huawei Mate 10 Pro
Huawei Mate 10 Pro
Tasarım Bilgileri
Boyutları 154.2 x 74.5 x 7.9 mm
Ağırlığı gr 178 gr
Ekran Türü AMOLED IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5" 6"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı % 80.9%
Ekran Hacmi 83.4 cm2 92.9 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 534 PPI 402 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık IP68 IP67
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Mavi, Parlak Mavi, Çelik, Parlak Bakır Geceyarısı Mavi, Titanyum Gri, Mocha Brown, Pembe Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Var Yok
Ön Kamera 5 MP 8 MP
2. Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.0
Diyafram (2. Ön Kamera) f/2.4
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Var
Arka Kamera 13 MP 20 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/1.6
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.0f/1.6
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps		2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 835 Hisilicon Kirin 970
İşlemci 4x2.5 GHz Kryo & 4x1.8 GHz Kryo 4 Çekirdek, 2.4 GHz Cortex-A73
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 540 Mali-G72 MP12
Dahili Hafıza 64 GB
128 GB 		64 GB
128 GB
Ram 4 GB 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Yok
Batarya 3250 mAh 4000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Yok
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth 5.0, A2DP, LE 4.2, A2DP, aptX HD, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 87.5 87.5
Çıkış Tarihi 01 Ocak 2018 15 Kasım 2017
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat18 1200/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı pil şarj: 30 dakikada %60
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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