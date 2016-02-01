Nokia Lumia 1020
Nokia Lumia 1020
Apple iPhone 5s
Apple iPhone 5s
Tasarım Bilgileri
Boyutları 130.4 x 71.4 x 10.4 mm 123.8 x 58.6 x 7.6 mm
Ağırlığı 158 gr 112 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 4.5" 4.0"
Ekran Çözünürlüğü 768 x 1280 Piksel 640 x 1136 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 61.9% 60.8%
Ekran Hacmi 57.6 cm2 44.1 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 332 PPI 326 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Sarı, Siyah, Beyaz Uzay Gri / Siyah , Gümüş / Beyaz, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 1.2 MP 1.2 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.4
Ön Kamera Özellikleri Facetime
Yüz tanıma
31mm
Video Çözünürlüğü 720p@30fps720p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 40 MP 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Yüz tanıma
1,12μm piksel 		Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps
720p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8960 Snapdragon Apple A7
İşlemci 1.5 GHz Krait 1.3 GHz Cyclone
Çekirdek Sayısı 2 2
Grafik İşlemcisi Adreno 225 PowerVR G6430
Dahili Hafıza 32 GB 16 GB
32 GB
64 GB
Ram 2 GB 1 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var Yok
Batarya 2000 mAh 1560 mAh
Bekleme Süresi 384 Saat 250 Saat
Konuşma Süresi 13.2 Saat 10 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı Yok Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot
Bluetooth 4.0, A2DP, EDR, LE v4.0, A2DP
4G / 4.5G Yok Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 Lightning

Genel Bilgiler
Editör Puanı 75.75 66.5
Çıkış Tarihi 30 Temmuz 2013 16 Eylül 2013
Sim Kart Micro-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, LTE, 100 Mbps; EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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