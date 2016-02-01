Nokia Lumia 1020 ve Apple iPhone 5s karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|130.4 x 71.4 x 10.4 mm
|123.8 x 58.6 x 7.6 mm
|Ağırlığı
|158 gr
|112 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|4.5"
|4.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|768 x 1280 Piksel
|640 x 1136 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|61.9%
|60.8%
|Ekran Hacmi
|57.6 cm2
|44.1 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|332 PPI
|326 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Sarı, Siyah, Beyaz
|Uzay Gri / Siyah , Gümüş / Beyaz, Altın
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|1.2 MP
|1.2 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.4
|Ön Kamera Özellikleri
|Facetime
Yüz tanıma
31mm
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|720p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|40 MP
|8 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Yüz tanıma
1,12μm piksel
|Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
720p@120fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm MSM8960 Snapdragon
|Apple A7
|İşlemci
|1.5 GHz Krait
|1.3 GHz Cyclone
|Çekirdek Sayısı
|2
|2
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 225
|PowerVR G6430
|Dahili Hafıza
|32 GB
|16 GB
32 GB
64 GB
|Ram
|2 GB
|1 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Yok
|Batarya
|2000 mAh
|1560 mAh
|Bekleme Süresi
|384 Saat
|250 Saat
|Konuşma Süresi
|13.2 Saat
|10 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot
|Bluetooth
|4.0, A2DP, EDR, LE
|v4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Yok
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Lightning
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|75.75
|66.5
|Çıkış Tarihi
|30 Temmuz 2013
|16 Eylül 2013
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps
|DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, LTE, 100 Mbps; EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici