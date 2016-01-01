Nokia Lumia 930
Nokia Lumia 930
Nokia 8
Nokia 8
Tasarım Bilgileri
Boyutları 137 x 71 x 9.8 mm 151.5 x 73.7 x 7.9 mm
Ağırlığı 167 gr 160 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0" 5.3"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.9% 69.4%
Ekran Hacmi 68.9 cm2 77.4 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 441 PPI 554 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok IP54
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Parlak turuncu, parlak yeşil, beyaz, siyah Temperli Mavi, Parlak Mavi, Çelik, Parlak Bakır

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 1.2 MP 13 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
1,12μm piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Var
Arka Kamera 20 MP 13 MP
2. Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.4f/2.0
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
OIS
1/2.5" Sensör
26mm
PureView 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps		2160p@30fps
1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 800 Qualcomm Snapdragon 835
İşlemci 2.2 GHz Krait 400 4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Adreno 330 Adreno 540
Dahili Hafıza 32 GB 64 GB
128 GB
Ram 2 GB 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var Yok
Batarya 2420 mAh 3090 mAh
Bekleme Süresi 432 Saat Saat
Konuşma Süresi 15 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı Yok microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth v4.0, A2DP v5.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 72 84.25
Çıkış Tarihi 31 Temmuz 2014 13 Eylül 2017
Sim Kart Nano-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL HSPA, LTE-A
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5

Diğer Özellikleri
Qi Kablosuz şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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