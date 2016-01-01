Nokia Lumia 930 ve Nokia 8 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|137 x 71 x 9.8 mm
|151.5 x 73.7 x 7.9 mm
|Ağırlığı
|167 gr
|160 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.0"
|5.3"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1440 x 2560 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|70.9%
|69.4%
|Ekran Hacmi
|68.9 cm2
|77.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|441 PPI
|554 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|IP54
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Parlak turuncu, parlak yeşil, beyaz, siyah
|Temperli Mavi, Parlak Mavi, Çelik, Parlak Bakır
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|1.2 MP
|13 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|Otomatik odaklama
1,12μm piksel
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|2160p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Var
|Arka Kamera
|20 MP
|13 MP
|2. Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.4
|f/2.0
|Diyafram (2. Arka Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
OIS
1/2.5" Sensör
26mm
PureView
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@30fps
|2160p@30fps
1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 800
|Qualcomm Snapdragon 835
|İşlemci
|2.2 GHz Krait 400
|4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|4
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 330
|Adreno 540
|Dahili Hafıza
|32 GB
|64 GB
128 GB
|Ram
|2 GB
|6 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Yok
|Batarya
|2420 mAh
|3090 mAh
|Bekleme Süresi
|432 Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|15 Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
|Bluetooth
|v4.0, A2DP
|v5.0, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|72
|84.25
|Çıkış Tarihi
|31 Temmuz 2014
|13 Eylül 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL
|HSPA, LTE-A
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 5
|Diğer Özellikleri
|Qi Kablosuz şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici