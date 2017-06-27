OnePlus 5 ve Apple iPhone 7 Plus karşılaştırması

|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|154.2 x 74.1 x 7.3 mm
|158.2 x 77.9 x 7.3 mm
|Ağırlığı
|153
|188
|Ekran Türü
|Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.5"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Gece Siyahı, Gri
|Siyah, Jet Siyah, Gümüş, Altın, Rose Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Var - IP67
|Ekran/Gövde Oranı
|73.0%
|67.7%
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|401 PPI
|Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|16 MP
|7 MP
|Arka Kamera
|16 MP
|12 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1,12μm piksel
HDR
Çift Led flaş
|Coğrafi konum etiketleme
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Gülümseme yakalama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
|Arka Kamera Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@120fps
720p@30fps
|2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835
|Apple A10
|İşlemci
|4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo
|2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr)
|Çekirdek Sayısı
|8
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 540
|PowerVR Series7XT Plus
|Dahili Hafıza
|64 GB
128 GB
|32 GB
128 GB
256 GB
|Ram
|8 GB
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var (Apple Pay)
|GPS
|A-GPS, GLONASS, BDS
|A-GPS, GLONASS
|Radyo
|Yok
|Yok
|Batarya
|3300 mAh
|2900 mAh
|Bekleme Süresi
|384
|Konuşma Süresi
|21
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot
|Bluetooth
|5.0, A2DP, LE, aptX HD
|v4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|Type-C
|Lightning
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|88
|92.25
|Çıkış Tarihi
|27 Haziran 2017
|22 Eylül 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Diğer teknik özellikleri
|Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
erdal Yazar
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slm harika bir telefon