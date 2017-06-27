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OnePlus 5 ve Apple iPhone 7 Plus karşılaştırması

Cepkolik » OnePlus 5 ve Apple iPhone 7 Plus karşılaştırması
OnePlus 5
OnePlus 5
Apple iPhone 7 Plus
Apple iPhone 7 Plus
Tasarım Bilgileri
Boyutları 154.2 x 74.1 x 7.3 mm 158.2 x 77.9 x 7.3 mm
Ağırlığı 153 188
Ekran Türü Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Gece Siyahı, Gri Siyah, Jet Siyah, Gümüş, Altın, Rose Altın
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Var - IP67
Ekran/Gövde Oranı 73.0% 67.7%
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 401 PPI
Kamera Özellikleri
Ön Kamera 16 MP 7 MP
Arka Kamera 16 MP 12 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1,12μm piksel
HDR
Çift Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Gülümseme yakalama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Arka Kamera Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@120fps
720p@30fps 		2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 Apple A10
İşlemci 4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr)
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Adreno 540 PowerVR Series7XT Plus
Dahili Hafıza 64 GB
128 GB 		32 GB
128 GB
256 GB
Ram 8 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var (Apple Pay)
GPS A-GPS, GLONASS, BDS A-GPS, GLONASS
Radyo Yok Yok
Batarya 3300 mAh 2900 mAh
Bekleme Süresi 384
Konuşma Süresi 21
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot
Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX HD v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Type-C Lightning
Genel Bilgiler
Editör Puanı 88 92.25
Çıkış Tarihi 27 Haziran 2017 22 Eylül 2016
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Diğer teknik özellikleri Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
OnePlus 5 ve Apple iPhone 7 Plus karşılaştırması” Yorumları

    erdal Yazar
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    slm harika bir telefon

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