OnePlus 5 ve Casper VIA A1 Plus karşılaştırması

|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|154.2 x 74.1 x 7.3 mm
|152.3 x 75.3 x 8.2 mm
|Ağırlığı
|153
|171
|Ekran Türü
|Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.5"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Gece Siyahı, Gri
|Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Ekran/Gövde Oranı
|73.0%
|72.72%
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|401 PPI
|Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|16 MP
|8 MP
|Arka Kamera
|16 MP
|13 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1,12μm piksel
HDR
Çift Led flaş
|Coğrafi konum etiketleme
Elle Odaklama
Hızlı Odaklama
Otomatik odaklama
Panorama
Zamanlayıcı
HDR
|Arka Kamera Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@120fps
720p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835
|MediaTek MT6755M (Helio P10)
|İşlemci
|4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo
|2.0 GHz ARM Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 540
|Mali-T860 MP2
|Dahili Hafıza
|64 GB
128 GB
|128 GB
|Ram
|8 GB
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
|NFC
|Var
|Yok
|GPS
|A-GPS, GLONASS, BDS
|A-GPS
|Radyo
|Yok
|Yok
|Batarya
|3300 mAh
|5000 mAh
|Bekleme Süresi
|794
|Konuşma Süresi
|55
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
|Bluetooth
|5.0, A2DP, LE, aptX HD
|v4.1, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|Type-C
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|88
|78.75
|Çıkış Tarihi
|27 Haziran 2017
|22 Aralık 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|Diğer teknik özellikleri
|Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
Süleyman Yazar
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Oneplus 5 ile casper via a1 Plus arasında kararsız kaldım tecrübesi olan varsa bu konuda yardımcı olabilir mi?
Selin Polat
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OnePlus 5 çok daha iyi bir tercih olacaktır. 10 saniye düşünmenize bile gerek yoktur 🙂