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OnePlus 5 ve Casper VIA A1 Plus karşılaştırması

Cepkolik » OnePlus 5 ve Casper VIA A1 Plus karşılaştırması
OnePlus 5
OnePlus 5
Casper VIA A1 Plus
Casper VIA A1 Plus
Tasarım Bilgileri
Boyutları 154.2 x 74.1 x 7.3 mm 152.3 x 75.3 x 8.2 mm
Ağırlığı 153 171
Ekran Türü Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Gece Siyahı, Gri Altın
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Ekran/Gövde Oranı 73.0% 72.72%
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 401 PPI
Kamera Özellikleri
Ön Kamera 16 MP 8 MP
Arka Kamera 16 MP 13 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1,12μm piksel
HDR
Çift Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Elle Odaklama
Hızlı Odaklama
Otomatik odaklama
Panorama
Zamanlayıcı
HDR
Arka Kamera Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@120fps
720p@30fps 		1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 MediaTek MT6755M (Helio P10)
İşlemci 4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo 2.0 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 540 Mali-T860 MP2
Dahili Hafıza 64 GB
128 GB 		128 GB
Ram 8 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
NFC Var Yok
GPS A-GPS, GLONASS, BDS A-GPS
Radyo Yok Yok
Batarya 3300 mAh 5000 mAh
Bekleme Süresi 794
Konuşma Süresi 55
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX HD v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Type-C microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Editör Puanı 88 78.75
Çıkış Tarihi 27 Haziran 2017 22 Aralık 2016
Sim Kart Çift-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Diğer Özellikleri
Diğer teknik özellikleri Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
2 Yorum “OnePlus 5 ve Casper VIA A1 Plus karşılaştırması

    Süleyman Yazar
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    Oneplus 5 ile casper via a1 Plus arasında kararsız kaldım tecrübesi olan varsa bu konuda yardımcı olabilir mi?

      OnePlus 5 çok daha iyi bir tercih olacaktır. 10 saniye düşünmenize bile gerek yoktur 🙂

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