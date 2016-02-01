OnePlus 5T ve Essential PH-1 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|156.1 x 75 x 7.3 mm
|141.5 x 71.1 x 7.8 mm
|Ağırlığı
|162 gr
|185 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|LTPS IPS LCD
|Ekran Boyutu
|6"
|5.71"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 2160 Piksel
|1440 x 2560 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|80.0%
|84.9%
|Ekran Hacmi
|93.7 cm2
|85.4 cm2
|Ekran Formatı
|18:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|504 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var, 10 Parmak
|Renk Seçenekleri
|Slate Gri
|Yıldız Gri, Okyanus Derinliği, Siyah Ay, Saf Beyaz
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|16 MP
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|f/2.2
|Ön Kamera Özellikleri
|1.0µm piksel
EIS
Auto HDR
20mm
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|2160p@30fps
1080p@60fps
720p@120fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Var
|Arka Kamera
|20 MP
|13 MP
|2. Arka Kamera
|16 MP
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.7
|f/1.9
|Diyafram (2. Arka Kamera)
|f/1.9
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
27mm
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş
Lazer Otomatik Odalama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@120fps
720p@30fps
|2160p@30fps
1080p@60fps
720p@120fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 835
|Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
|4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
|4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|8
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 540
|Adreno 540
|Dahili Hafıza
|64 GB
128 GB
|128 GB
|Ram
|8 GB
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Yok
|Batarya
|3500 mAh
|3040 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Yok
|Hafıza Kartı
|Yok
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
|Bluetooth
|5.0, A2DP, LE, aptX HD
|5.0, A2DP, EDR, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Var
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|81.25
|91.5
|Çıkış Tarihi
|20 Kasım 2017
|23 Temmuz 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Diğer Özellikleri
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici