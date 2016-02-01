OnePlus 5T
OnePlus 5T
Essential PH-1
Essential PH-1
Tasarım Bilgileri
Boyutları 156.1 x 75 x 7.3 mm 141.5 x 71.1 x 7.8 mm
Ağırlığı 162 gr 185 gr
Ekran Türü IPS LCD LTPS IPS LCD
Ekran Boyutu 6" 5.71"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 80.0% 84.9%
Ekran Hacmi 93.7 cm2 85.4 cm2
Ekran Formatı 18:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 504 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri Slate Gri Yıldız Gri, Okyanus Derinliği, Siyah Ay, Saf Beyaz

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 16 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.2
Ön Kamera Özellikleri 1.0µm piksel
EIS
Auto HDR
20mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
1080p@60fps
720p@120fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Var
Arka Kamera 20 MP 13 MP
2. Arka Kamera 16 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.7f/1.9
Diyafram (2. Arka Kamera) f/1.9
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
27mm 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş
Lazer Otomatik Odalama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@120fps
720p@30fps		2160p@30fps
1080p@60fps
720p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 835 Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835
İşlemci 4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo 4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo 4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 540 Adreno 540
Dahili Hafıza 64 GB
128 GB 		128 GB
Ram 8 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Yok
Batarya 3500 mAh 3040 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Yok
Hafıza Kartı Yok Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX HD 5.0, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C Var

Genel Bilgiler
Editör Puanı 81.25 91.5
Çıkış Tarihi 20 Kasım 2017 23 Temmuz 2017
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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