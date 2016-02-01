OnePlus 5T
OnePlus 5T
General Mobile GM 5 Plus
General Mobile GM 5 Plus
Tasarım Bilgileri
Boyutları 156.1 x 75 x 7.3 mm 152 x 76.5 x 7.9 mm
Ağırlığı 162 gr 160 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 6" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 80.0% 71.72%
Ekran Hacmi 93.7 cm2 cm2
Ekran Formatı 18:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 401 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Slate Gri Altın, Gri, Gümüş, Pembe

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 16 MP 13 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 1.0µm piksel
EIS
Auto HDR
20mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 20 MP 13 MP
2. Arka Kamera 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.7
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
27mm 		Coğrafi konum etiketleme
Elle Odaklama
Otomatik odaklama
Panorama
1,12μm piksel
HDR
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@120fps
720p@30fps		1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 835 Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952
İşlemci 4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo 1.5 GHz ARM Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Adreno 540 Adreno 405
Dahili Hafıza 64 GB
128 GB 		32 GB
Ram 8 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Hall Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Yok
Batarya 3500 mAh 3100 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı Yok microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX HD V4.1 A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 81.25 0
Çıkış Tarihi 20 Kasım 2017 18 Nisan 2016
Sim Kart Nano-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps 300 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Seçim Yok

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