OnePlus 5T ve Samsung Galaxy A7 (2017) karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|156.1 x 75 x 7.3 mm
|156.8 x 77.6 x 7.9 mm
|Ağırlığı
|162 gr
|186 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Super AMOLED
|Ekran Boyutu
|6"
|5.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 2160 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|80.0%
|73.6%
|Ekran Hacmi
|93.7 cm2
|89.6 cm2
|Ekran Formatı
|18:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|386 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|IP68
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Slate Gri
|Siyah Gökyüzü, Altın Kum, Mavi Siste Şeftali Bulutu
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|16 MP
|16 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|f/1.9
|Ön Kamera Özellikleri
|1.0µm piksel
EIS
Auto HDR
20mm
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Yok
|Arka Kamera
|20 MP
|16 MP
|2. Arka Kamera
|16 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.7
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
27mm
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@120fps
720p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 835
|Exynos 7870 Octa
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
|1.9 GHz Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|8
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 540
|Mali-T830MP2
|Dahili Hafıza
|64 GB
128 GB
|32 GB
|Ram
|8 GB
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Yok
|Batarya
|3500 mAh
|3600 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|23 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
|Bluetooth
|5.0, A2DP, LE, aptX HD
|v4.1, A2DP, EDR, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Var
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|81.25
|83.75
|Çıkış Tarihi
|20 Kasım 2017
|22 Kasım 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|ANT + desteği
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici