OnePlus 5T ve Samsung Galaxy Note 5 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|156.1 x 75 x 7.3 mm
|153.2 x 76.1 x 7.6 mm
|Ağırlığı
|162 gr
|171 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Super AMOLED
|Ekran Boyutu
|6"
|5.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 2160 Piksel
|1440 x 2560 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|80.0%
|75.9%
|Ekran Hacmi
|93.7 cm2
|88.5 cm2
|Ekran Formatı
|18:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|518 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Slate Gri
|Siyah Safir, Altın Platin, Gümüş Titan, Beyaz İnci
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|16 MP
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|f/1.9
|Ön Kamera Özellikleri
|1.0µm piksel
EIS
Auto HDR
20mm
|Auto HDR
22mm
1/4.1" Sensör
1,34μm Piksel
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1440p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Yok
|Arka Kamera
|20 MP
|16 MP
|2. Arka Kamera
|16 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.7
|f/1.9
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
27mm
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Led flaş
OIS
1,12μm Piksel
1/2.6" Sensör
28mm
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@120fps
720p@30fps
|2160p@30fps
1080p@60fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 835
|Exynos 7420
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
|4 Çekirdek, 1.5 GHz Cortex-A53 & 4 Çekirdek 2.1 GHz Cortex-A57
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|8
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 540
|Mali-T760MP8
|Dahili Hafıza
|64 GB
128 GB
|32 GB
64 GB
128 GB
|Ram
|8 GB
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
SpO2
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Yok
|Yok
|Batarya
|3500 mAh
|3000 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|22 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
|Bluetooth
|5.0, A2DP, LE, aptX HD
|v4.2, A2DP, EDR, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|81.25
|83.75
|Çıkış Tarihi
|20 Kasım 2017
|11 Ağustos 2015
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps/ LTE Cat9 450/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
Kablosuz şarj
Qi Kablosuz şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici