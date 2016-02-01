Oppo A33
Oppo A33
Xiaomi Redmi Note 5A Prime
Xiaomi Redmi Note 5A Prime
Tasarım Bilgileri
Boyutları 142.7 x 71.7 x 7.6 mm 153 x 76.2 x 7.7 mm
Ağırlığı 146 gr 153 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 540 x 960 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 67.4% 71.5%
Ekran Hacmi cm2 90.1 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 220 PPI 401 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Beyaz Gümüş, Altın, Gül Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP 16 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 8 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 720p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 Qualcomm Snapdragon 435
İşlemci 4 Çekirdek, 1.2 GHz Cortex-A53 Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 306 Adreno 505
Dahili Hafıza 16 GB 32 GB
64 GB
Ram 2 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Var
Batarya 2400 mAh 3080 mAh
Bekleme Süresi 250 Saat 240 Saat
Konuşma Süresi 8 Saat 32 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Var Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth v4.0, A2DP 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 68.75 76.75
Çıkış Tarihi 22 Kasım 2015 22 Eylül 2017
Sim Kart Çift-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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