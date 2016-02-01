Oppo A33 ve Xiaomi Redmi Note 5A Prime karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|142.7 x 71.7 x 7.6 mm
|153 x 76.2 x 7.7 mm
|Ağırlığı
|146 gr
|153 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.0"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|540 x 960 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|67.4%
|71.5%
|Ekran Hacmi
|cm2
|90.1 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|220 PPI
|401 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Beyaz
|Gümüş, Altın, Gül Altın
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|16 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|8 MP
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410
|Qualcomm Snapdragon 435
|İşlemci
|4 Çekirdek, 1.2 GHz Cortex-A53
|Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 306
|Adreno 505
|Dahili Hafıza
|16 GB
|32 GB
64 GB
|Ram
|2 GB
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Yok
|GPS
|A-GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Yok
|Var
|Batarya
|2400 mAh
|3080 mAh
|Bekleme Süresi
|250 Saat
|240 Saat
|Konuşma Süresi
|8 Saat
|32 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Var
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Bluetooth
|v4.0, A2DP
|4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|68.75
|76.75
|Çıkış Tarihi
|22 Kasım 2015
|22 Eylül 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici