Oppo A71 (2018)
Oppo A71 (2018)
Turkcell T70
Turkcell T70
Tasarım Bilgileri
Boyutları 148.1 x 73.8 x 7.6 mm 147.5 x 73 x 7.8 mm
Ağırlığı 137 gr 133 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.2" 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 68.2% 69.23%
Ekran Hacmi 74.5 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 282 PPI 282 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın Siyah

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.4
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Elle Odaklama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Yüz tanıma
Zamanlayıcı
HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps720p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 450 Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909
İşlemci 1.8 GHz Cortex-A53 1.1 GHZ ARM Cortex-A7
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Adreno 506 Adreno 304
Dahili Hafıza 16 GB 16 GB
Ram 2 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS A-GPS
Radyo Var Yok
Batarya 3000 mAh 2540 mAh
Bekleme Süresi Saat 400 Saat
Konuşma Süresi Saat 10 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 32 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Bluetooth 4.2, A2DP, LE 4.1
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 76.75 68
Çıkış Tarihi 10 Şubat 2018 12 Mayıs 2016
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE 150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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