Panasonic Eluga A2
Panasonic Eluga A2
Apple iPhone 6
Apple iPhone 6
Tasarım Bilgileri
Boyutları 143.8 x 72 x 8.9 mm 138.1 x 67 x 6.9 mm
Ağırlığı 167 gr 129 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0" 4.7"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 750 x 1334 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 66.6% 65.8%
Ekran Hacmi cm2 60.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI 326 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Gold, Gümüş Uzay Gri/Siyah, Gümüş/Beyaz, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP 1.2 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri Facetime
Yüz tanıma
HDR
31mm
Video Çözünürlüğü 720p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 8 MP 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@60fps
720p@240fps

Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6735M Apple A8
İşlemci 1.0 GHz Cortex-A53 1.4 GHz Typhoon
Çekirdek Sayısı 4 4
Grafik İşlemcisi Mali-T720MP2 PowerVR GX6450
Dahili Hafıza 16 GB 16 GB
64 GB
128 GB
Ram 3 GB 1 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var (Apple Pay)
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var Yok
Batarya 4000 mAh 1810 mAh
Bekleme Süresi Saat 250 Saat
Konuşma Süresi Saat 14 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth v4.0, A2DP v4.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 Lightning

Genel Bilgiler
Editör Puanı 64.5 85.25
Çıkış Tarihi 25 Nisan 2016 16 Eylül 2014
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Oleophobic Kaplama

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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