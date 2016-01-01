Samsung C3590
Samsung C3590
Samsung Galaxy A8 (2018)
Samsung Galaxy A8 (2018)
Tasarım Bilgileri
Boyutları 100.9 x 50.9 x 17.3 mm 149.2 x 70.6 x 8.4 mm
Ağırlığı 99 gr 172 gr
Ekran Türü TFT 256K Renk IPS LCD
Ekran Boyutu 2.4" 5.6"
Ekran Çözünürlüğü 240 x 320 Piksel 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 34.7% 75.6%
Ekran Hacmi cm2 79.6 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 167 PPI 441 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok IP68
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Gümüş, Kırmızı Siyah, Orkide gri, altın, mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Var
Ön Kamera MP 16 MP
2. Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.9
Diyafram (2. Ön Kamera) f/1.9
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera MP 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.7
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü Yes1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 7885 Octa
İşlemci 416 MHz 2 Çekirdek, 2.2 GHz Cortex-A73
Yardımcı İşlemci 6 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-G71
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB
Ram GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS Yok A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var, RDS Var
Batarya 800 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi 460 Saat Saat
Konuşma Süresi 12 Saat 24 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Yok Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth Var 5.0, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Yok Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 78.5
Çıkış Tarihi 24 Ekim 2013 06 Ocak 2018
Sim Kart Nano-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 7.2/0.384 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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