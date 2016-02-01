Samsung Galaxy A3 (2017) ve Nokia 2 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|135.4 x 66.2 x 7.9 mm
|143.5 x 71.3 x 9.3 mm
|Ağırlığı
|135 gr
|gr
|Ekran Türü
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|4.7"
|5"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|67.9%
|67.4%
|Ekran Hacmi
|60.9 cm2
|68.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|312 PPI
|294 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|IP68
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah Gökyüzü, Altın Kum, Mavi
|Kalay/Siyah, Kalay/Beyaz, Bakır/Siyah
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/1.9
|Video Çözünürlüğü
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|8 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.9
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|720p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Exynos 7870 Octa
|Qualcomm Snapdragon 212
|İşlemci
|1.6 GHz Cortex-A53
|1.3 GHz Cortex-A7
|Çekirdek Sayısı
|8
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T830
|Adreno 304
|Dahili Hafıza
|16 GB
|8 GB
|Ram
|2 GB
|1 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Var
|Batarya
|2350 mAh
|4100 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|1340 Saat
|Konuşma Süresi
|17 Saat
|19 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
|Hotspot
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE
|4.1, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|Var
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|72.75
|69.25
|Çıkış Tarihi
|23 Ocak 2017
|15 Kasım 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|ANT + desteği
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici