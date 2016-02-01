Samsung Galaxy A3 (2017)
Samsung Galaxy A3 (2017)
Nokia 2
Nokia 2
Tasarım Bilgileri
Boyutları 135.4 x 66.2 x 7.9 mm 143.5 x 71.3 x 9.3 mm
Ağırlığı 135 gr gr
Ekran Türü Super AMOLED IPS LCD
Ekran Boyutu 4.7" 5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 67.9% 67.4%
Ekran Hacmi 60.9 cm2 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 312 PPI 294 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık IP68 Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah Gökyüzü, Altın Kum, Mavi Kalay/Siyah, Kalay/Beyaz, Bakır/Siyah

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.9
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.9
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps720p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 7870 Octa Qualcomm Snapdragon 212
İşlemci 1.6 GHz Cortex-A53 1.3 GHz Cortex-A7
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Mali-T830 Adreno 304
Dahili Hafıza 16 GB 8 GB
Ram 2 GB 1 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Var
Batarya 2350 mAh 4100 mAh
Bekleme Süresi Saat 1340 Saat
Konuşma Süresi 17 Saat 19 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band 		Hotspot
Bluetooth v4.2, A2DP, LE 4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Var microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 72.75 69.25
Çıkış Tarihi 23 Ocak 2017 15 Kasım 2017
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
ANT + desteği
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here