Samsung Galaxy A3 (2017)
Samsung Galaxy A3 (2017)
Samsung Galaxy Grand Prime Duos TV
Samsung Galaxy Grand Prime Duos TV
Tasarım Bilgileri
Boyutları 135.4 x 66.2 x 7.9 mm 144.7 x 72.4 x 8.6 mm
Ağırlığı 135 gr 152 gr
Ekran Türü Super AMOLED TFT LCD
Ekran Boyutu 4.7" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 540 x 960 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 67.9% 65.8%
Ekran Hacmi 60.9 cm2 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 312 PPI 220 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık IP68 Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah Gökyüzü, Altın Kum, Mavi Siyah, Beyaz

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.9
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.9
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 7870 Octa Qualcomm Snapdragon 410
İşlemci 1.6 GHz Cortex-A53 1.2 GHz Cortex - A53
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Mali-T830 Adreno 306
Dahili Hafıza 16 GB 8 GB
Ram 2 GB 1 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
Radyo Var Var
Batarya 2350 mAh 2600 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi 17 Saat 17 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 64 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth v4.2, A2DP, LE v4.0 , A2DP
4G / 4.5G Var Yok
Usb Bağlantısı Var microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 72.75 47.5
Çıkış Tarihi 23 Ocak 2017 23 Ekim 2014
Sim Kart Nano-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps HSPA
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
ANT + desteği
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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