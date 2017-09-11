Samsung Galaxy A3 (2017)
Samsung Galaxy A3 (2017)
Samsung Galaxy S5
Samsung Galaxy S5
Tasarım Bilgileri
Boyutları 135.4 x 66.2 x 7.9 mm 142 x 72.5 x 8.1 mm
Ağırlığı 135 145
Ekran Türü Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 4.7" 5.1"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah Gökyüzü, Altın Kum, Mavi Siste Şeftali Bulutu Kömür siyah, Bakır altın, Electrik Mavi, Işıltılı Beyaz
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Var Var
Ekran/Gövde Oranı 67.9% 69.6%
Piksel Yoğunluğu 312 PPI 432 PPI
Kamera Özellikleri
Ön Kamera 8 MP MP
Arka Kamera 13 MP 16 MP, 5312 x 2988 Piksels, faz algılama Otomatik odaklama, LED flaş MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Arka Kamera Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 7870 Octa Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801
İşlemci 1.6 GHz Cortex-A53 4 Çekirdek, 2.5 GHz Krait 400
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T830 Adreno 330
Dahili Hafıza 16 GB
Ram 2 GB GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS, GLONASS, BDS A-GPS, GLONASS, BDS
Radyo Var Yok
Batarya 2350 mAh 2800 mAh
Bekleme Süresi 390
Konuşma Süresi 17 21
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot
Bluetooth v4.2, A2DP, LE v4.0, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Type-C microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Editör Puanı 72.75 0
Çıkış Tarihi 23 Ocak 2017 1 Nisan 2014
Sim Kart Nano-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 3
Diğer Özellikleri
Diğer teknik özellikleri ANT + desteği
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Seçim Yok

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