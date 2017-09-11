Samsung Galaxy A3 (2017) ve Samsung Galaxy S5 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|135.4 x 66.2 x 7.9 mm
|142 x 72.5 x 8.1 mm
|Ağırlığı
|135
|145
|Ekran Türü
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|4.7"
|5.1"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah Gökyüzü, Altın Kum, Mavi Siste Şeftali Bulutu
|Kömür siyah, Bakır altın, Electrik Mavi, Işıltılı Beyaz
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Var
|Var
|Ekran/Gövde Oranı
|67.9%
|69.6%
|Piksel Yoğunluğu
|312 PPI
|432 PPI
|Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|8 MP
|MP
|Arka Kamera
|13 MP
|16 MP, 5312 x 2988 Piksels, faz algılama Otomatik odaklama, LED flaş MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
|Arka Kamera Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Exynos 7870 Octa
|Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801
|İşlemci
|1.6 GHz Cortex-A53
|4 Çekirdek, 2.5 GHz Krait 400
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T830
|Adreno 330
|Dahili Hafıza
|16 GB
|Ram
|2 GB
|GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS, GLONASS, BDS
|A-GPS, GLONASS, BDS
|Radyo
|Var
|Yok
|Batarya
|2350 mAh
|2800 mAh
|Bekleme Süresi
|390
|Konuşma Süresi
|17
|21
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE
|v4.0, A2DP, EDR, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|Type-C
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|72.75
|0
|Çıkış Tarihi
|23 Ocak 2017
|1 Nisan 2014
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
|HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|Diğer teknik özellikleri
|ANT + desteği
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Seçim Yok
Harikalar diyari samsung 😉