Samsung Galaxy A3
Samsung Galaxy A3
Sony Xperia XA1 Plus
Sony Xperia XA1 Plus
Tasarım Bilgileri
Boyutları 130.1 x 65.5 x 6.9 mm 155 x 75 x 8.7 mm
Ağırlığı 110 gr 189 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 4.5" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 540 x 960 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 65.5% 71.7%
Ekran Hacmi 55.8 cm2 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 245 PPI 401 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri İnci Beyaz, Gece Siyahı, Platin Gümüş, Yumuşak Pembe, Açık Mavi, Şampanya Altın Siyah, Mavi, Pembe, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 23mm Otomatik odaklama
1.4µm Piksel
23mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 8 MP 23 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.4f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 410 Mediatek Helio P20
İşlemci 1.2 GHz Cortex - A53 4 Çekirdek, 2.3 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Adreno 306 Mali-T880MP2
Dahili Hafıza 16 GB 32 GB
Ram 1 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var Var
Batarya 1900 mAh 3430 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi 12 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 64 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth v4.0, A2DP, EDR, LE 4.2, A2DP, aptX, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 64.25 81
Çıkış Tarihi 20 Aralık 2014 15 Ekim 2017
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
ANT + desteği
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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