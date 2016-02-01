Samsung Galaxy A5 (2016)
Samsung Galaxy A5 (2016)
Vestel Venus Z20
Vestel Venus Z20
Tasarım Bilgileri
Boyutları 144.8 x 71 x 7.3 mm 149.1 x 72.1 x 7.9 mm
Ağırlığı 155 gr 158 gr
Ekran Türü Super AMOLED IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2" 5.65"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 72.5% 76.63%
Ekran Hacmi 74.5 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9 18:9
Piksel Yoğunluğu 424 PPI 427 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var, 10 Parmak Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz, Altın, Pembe Altın, Siyah, Mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.9
Ön Kamera Özellikleri 24mm HDR
LED flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Var
Arka Kamera 13 MP 16 MP
2. Arka Kamera 5 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.9
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
OIS
28mm 		Coğrafi konum etiketleme
HDR
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
Hızlı Odaklama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
1080p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 7580 Octa Qualcomm Snapdragon 630
İşlemci 1.6 GHz Cortex-A53 4 Çekirdek, 2.2GHz ARM Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 Ghz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Mali-T720MP2 Adreno 508
Dahili Hafıza 16 GB 64 GB
Ram 2 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
Radyo Var Var
Batarya 2900 mAh 3400 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi 16 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 400 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Bluetooth v4.0, A2DP, EDR, LE 4.1, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 67.5 76.75
Çıkış Tarihi 20 Şubat 2016 26 Şubat 2018
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps 300 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
Quick Charge 3.0
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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