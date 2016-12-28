Samsung Galaxy A5 (2017) ve LG G3 karşılaştırması

|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|146.1 x 71.4 x 7.9 mm
|146.3 x 74.6 x 8.9 mm
|Ağırlığı
|-
|149 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.2"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1440 x 2560 Piksel
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah Gökyüzü, Altın Kum, Mavi Siste Şeftali Bulutu
|Metallic Siyah, Silk Beyaz, Shine Altın, Moon Violet, Burgundy Kırmızı
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
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|Suya/Toza Dayanıklılık
|Var
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|Ekran/Gövde Oranı
|71.5%
|75.3%
|Piksel Yoğunluğu
|424 PPI
|534 PPI
|Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|16 MP, f/1.9, 1080p
|2.1 MP, f/2.0, 1080p@30fps
|Arka Kamera
|16 MP, f/1.9, OIS, Otomatik odaklama, LED flaş
|13 MP, f/2.4, 29mm, faz algılama / lazer Otomatik odaklama, OIS, çift LED Flaş
|Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, HDR, panorama
|1/3" sensör boyutu, 1.12 mikron piksel boyutu, coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz/gülümseme algılama, panorama, HDR
|Video Özellikleri
|1080p@30fps
|2160p@30fps, 1080p@30fps, Optik sabitleme, HDR, stereo ses kayıt.
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Exynos 7880 Octa
|Qualcomm MSM8975AC Snapdragon 801
|İşlemci
|8 Çekirdek, 1.9 GHz Cortex-A53
|4 Çekirdek, 2.5 GHz Krait 400
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T830MP2
|Adreno 330
|Dahili Hafıza/RAM
|32 GB, 3 GB RAM
|16 GB, 2 GB RAM/ 32 GB, 3 GB RAM
|Sensörler
|İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS, GLONASS, BDS
|A-GPS, GLONASS, BDS
|Radyo
|Var
|Var, RDS
|Batarya
|3000 mAh
|3000 mAh
|Bekleme Süresi
|553 Saat
|Konuşma Süresi
|21 Saat
|Sar Değeri
|0.23 W/kg (kafa)
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, EDR, LE
|v4.0, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|Type-C
|Var
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|0
|6.3
|Çıkış Tarihi
|23 Ocak 2017
|20 Haziran 2014
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat6 300/50 Mbps
|HSPA 42.2/21.1 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|Liste
|ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
SOSORRY Yazar
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G3 32GB SONRASI A5 2017 SATIN ALDIM A5 İN EKRANI G3 TEN SONRA PEKTE HOŞ GELMEDİ PİŞMAN MIYIM KESİNLİKLE EVET.. VE G3 ÜN ARKA KAMERASI 12MP OLMASINA RAGMEN A5 İ TOKATLAR GEÇER A5 İN ŞARJI İYİ GİDİYOR BANA TEK ARTISI BU OLDU. :(:(