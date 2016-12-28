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Samsung Galaxy A5 (2017) ve LG G3 karşılaştırması

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Samsung Galaxy A5 (2017)
Samsung Galaxy A5 (2017)
LG G3
LG G3
Tasarım Bilgileri
Boyutları 146.1 x 71.4 x 7.9 mm 146.3 x 74.6 x 8.9 mm
Ağırlığı - 149 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.2" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah Gökyüzü, Altın Kum, Mavi Siste Şeftali Bulutu Metallic Siyah, Silk Beyaz, Shine Altın, Moon Violet, Burgundy Kırmızı
Parmak İzi Okuyucu Var a:1:{i:0;s:3:"Yok";}
Suya/Toza Dayanıklılık Var a:1:{i:0;s:3:"Yok";}
Ekran/Gövde Oranı 71.5% 75.3%
Piksel Yoğunluğu 424 PPI 534 PPI
Kamera Özellikleri
Ön Kamera 16 MP, f/1.9, 1080p 2.1 MP, f/2.0, 1080p@30fps
Arka Kamera 16 MP, f/1.9, OIS, Otomatik odaklama, LED flaş 13 MP, f/2.4, 29mm, faz algılama / lazer Otomatik odaklama, OIS, çift LED Flaş
Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, HDR, panorama 1/3" sensör boyutu, 1.12 mikron piksel boyutu, coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz/gülümseme algılama, panorama, HDR
Video Özellikleri 1080p@30fps 2160p@30fps, 1080p@30fps, Optik sabitleme, HDR, stereo ses kayıt.
Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 7880 Octa Qualcomm MSM8975AC Snapdragon 801
İşlemci 8 Çekirdek, 1.9 GHz Cortex-A53 4 Çekirdek, 2.5 GHz Krait 400
Grafik İşlemcisi Mali-T830MP2 Adreno 330
Dahili Hafıza/RAM 32 GB, 3 GB RAM 16 GB, 2 GB RAM/ 32 GB, 3 GB RAM
Sensörler İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS, GLONASS, BDS A-GPS, GLONASS, BDS
Radyo Var Var, RDS
Batarya 3000 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi 553 Saat
Konuşma Süresi 21 Saat
Sar Değeri 0.23 W/kg (kafa)
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot
Bluetooth v4.2, A2DP, EDR, LE v4.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Type-C Var
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Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 6.3
Çıkış Tarihi 23 Ocak 2017 20 Haziran 2014
Sim Kart Nano-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat6 300/50 Mbps HSPA 42.2/21.1 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 3
Diğer Özellikleri
Liste ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
Samsung Galaxy A5 (2017) ve LG G3 karşılaştırması” Yorumları

    SOSORRY Yazar
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    G3 32GB SONRASI A5 2017 SATIN ALDIM A5 İN EKRANI G3 TEN SONRA PEKTE HOŞ GELMEDİ PİŞMAN MIYIM KESİNLİKLE EVET.. VE G3 ÜN ARKA KAMERASI 12MP OLMASINA RAGMEN A5 İ TOKATLAR GEÇER A5 İN ŞARJI İYİ GİDİYOR BANA TEK ARTISI BU OLDU. :(:(

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