Samsung Galaxy A5 (2018)
Samsung Galaxy A5 (2018)
Casper VIA F2
Casper VIA F2
Tasarım Bilgileri
Boyutları 149.2 x 70.6 x 8.4 mm 160 mm x 76,8 mm x 8,2 mm
Ağırlığı 172 gr 185 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.6" 6"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel 720 x 1440 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 75.6% 75.6%
Ekran Hacmi 79.6 cm2 cm2
Ekran Formatı 18.5:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 441 PPI 268 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık IP68 Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Var Var
Ön Kamera 16 MP 20 MP
2. Ön Kamera 8 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.8
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Var
Arka Kamera 16 MP 13 MP
2. Arka Kamera 5 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.7f/2.0
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 7885 Octa MediaTek MT6757CD (Helio P25)
İşlemci 2 Çekirdek, 2.2 GHz Cortex-A73 & 6x 2.5 GHz ARM Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 6 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Mali-G71 Mali-T880 MP2
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB 		64 GB
Ram 4 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
Radyo Var Yok
Batarya 3300 mAh 4000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band 		Hotspot
Bluetooth 5.0, A2DP, EDR, LE v4,2
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 73.5 79.25
Çıkış Tarihi 10 Aralık 2017 08 Ocak 2018
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps 300 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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